Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların sosyal ihtiyaçları için yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Bu çalışmalardan birinin de kuaför ve berber hizmeti olduğunu aktaran Başkan Okay, mahallelerde oluşturulan çadır alanlarında ekiplerin hizmet verdiğini söyledi. Bu konuda geri dönüşlerinde çok olumlu olduğunu ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hijyeni ve kişisel bakımı da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda, daha iyi şartlarda barınmaları adına ne geriyorsa yapıyoruz. Özellikle kişisel bakım konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çalışma yaptık. Şuanda ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımıza hizmet vermekteler. Önceden belirlenen çadır alanlarında ve ilçemizin tüm mahallelerinde bu çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz.”