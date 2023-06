Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile birlikte Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunda başlayan çalışmaları inceledi. Yüklenici firmadan yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Okay, kamulaştırma sorunlarının da çözüldüğünü ifade etti. Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunun önemine değinen Başkan Okay, başlatılan bu çalışmaların ilk etap olduğunun altını çizdi. Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık mahallesine kadar olan birinci etap çalışmalarının ardından yolun yeni etaplarında da başlayacağının sinyalini veren Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi adına çok önemli bir yol projesi olan Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunda ilk kazma vuruldu. Özellikle ilçemizin doğu mahallelerinin ulaşımına çok büyük katkı sağlayacak olan bu ilk etap çalışmasını önemsiyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Bulanık mahallemize kadar olan kısmın ulaşımı önemli ölçüde rahatlayacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu yolun yapılması ve faaliyete geçmesi adına çok önemli çalışmalar yaptık. Bu yolun gündemde kalması adına büyük çaba harcadık. Çok şükür sayın milletvekillerimizin de gayreti ve desteğiyle bugün çalışmalar başladı. Bundan sonraki süreçte yeni etapların yapılması adına da gerekli tüm desteği vereceğiz.”

DULKADİROĞLU’NUN DOĞUYA DOĞRU GELİŞİMİNİ HIZLANDIRACAK

Okay, ilçesini çeşitli yatırımlarla doğuya doğru geliştirdiğini hatırlatarak Çağlayancerit yolunun da buna büyük katkı sağlayacağını anlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlçemizin her anlamda gelişmesi adına bu gibi yatırımların önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Malum sanayi şehriyiz. Sanayimizin istihdamına katkı sağlamak önemlidir. Özellikle kırsal mahallelerimizden sanayilerimize istihdam sağlanır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına da önemli bir çalışma olur.” Başkan Okay konuşmasının ardından, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve Karayolları Mersin Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulundu.