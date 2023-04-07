Çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Deprem sonrasında ilçe genelinde başlattığımız tadilat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ediplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ancak bu zorlu günlerde devletimizin gücünü, milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. İlçemizin yeniden ayağa kalkması adına ne gerekiyorsa yapacağız.”