Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar keyif dolu güzel bir gün geçirme fırsatı yakaladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, etkinliklerin öğrencilere psiko sosyal destek amacıyla yapıldığını söyledi.

Başkan Okay, şunları aktardı: “Gençlik merkezlerimiz gençlerle dolup dolup taşmaktadır. Yetim ve öksüz çocuklarımızın bir tebessümü bizler için büyük bir hazinedir. Gençlik merkezimizde yetim ve öksüz öğrencilerimizi sık sık bir araya getiriyoruz. Onlara psiko sosyal destek vererek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyorum.”



