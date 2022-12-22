Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitim programı sektöre; reçme, overlok, kalıp ve düz sanayi makinesi alanında uzman personel kazandırmayı hedefliyor.
Bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kurs merkezi, kursiyerlerin gelinlik tasarlayarak dikim işlemini gerçekleştirmesini sağlıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurs merkezinin gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm kurslarımızda eğitim gören arkadaşlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. İfadelerini kullandı
Kurs eğitimcisi Sevim Çıkrıkcı’da eğitim ile ilgili bilgiler verdi: