Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, depremler sonrasında hafif kusurlu olarak tespit edilmişti. Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gençlik merkezinin tadilat çalışmalarına başladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, gençlik merkezinin tadilat çalışmalarının tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgemizin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi de bu büyük depremlerden etkilendi. Gençlik Merkezimizde gerekli incelemeler yapıldı. Hafif kusurlu olarak tespit edilen yapıda tadilat çalışmaları başladı. Bu tadilat çalışmaları sonrasında gençlik merkezimizin kapılarını gençlerimize tekrar açacağız. Bu süreç sonunda gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz.”