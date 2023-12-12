Göreve geldiği ilk günden beri ilçede dokunulmadık yürek yapılmadık hizmet bırakmayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, toplumun her kesiminin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Sürekli olarak sahada olan ve bu kapsamda istişareye büyük önem veren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda Başkan Okumuş Türkoğlu ilçesine yönelik yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.