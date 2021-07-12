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Dulkadiroğlu'nda alt yapı çalışmaları devam ediyor
KAHRAMANMARAŞ
12.07.2021, 18:18
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
03442252246
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