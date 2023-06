Her iki ilde de gerçekleştirilecek organizasyonlarda stantlar açacak olan Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin tarihini ve kültürünü bu stantlarda ziyaretçilere anlatacak. İlçenin turizmde kalkınması adına yoğun çaba harcayan Dulkadiroğlu Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkararak turizmden hak ettiği payı almayı planlıyor. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlara katılarak ilçenin tanıtımını yaptı. Bu kapsamda Kayseri ve Kırşehir illerindeki organizasyonlarda da yer almayı planlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle Dulkadiroğlu İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapan stantlar oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi, Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kültür Sanat Festivali’nde Kayserilerle buluşmayı planlıyor. Düzenlenecek programlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapılması planlanan tanıtım organizasyonlarının önemine değindi. İlçenin tarihini ve kültürünü her platformda anlatmayı planladıklarını ifade eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş turizm konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle Dulkadiroğlu ilçemiz tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir ilçedir. Bizler bu hususun bilincinde olarak şehrimizin ve ilçemizin tanıtımını yapma adına çeşitli faaliyetlere katılıyoruz. Farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlarda stantlar açarak burada tanıtımlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kayseri ve Kırşehir’de gerçekleştirilecek organizasyonlarda da ekiplerimiz yer alıyor. İlçemizin ve şehrimizin tarihini ve kültürünü katılımcılara anlatacaklar.”