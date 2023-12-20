Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde Çukuroba Caddesi’nin kısmi olarak 18 Ocak 2024 tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan ve 2. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenen tarihi yapının mevcut durumu ile trafik ve yaya güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirterek Çukuroba Caddesi’nin 18 Ocak 2024 tarihine kadar kısmi olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Alınan UKOME kararıyla cadde kısmi olarak trafiğe kapatılırken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; bölgede güvenlik önemlerinin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına yaya ve araç trafiğinde alternatif güzergâhların tercih edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.