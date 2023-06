Okay, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinin de etkilendiğini söyledi.

İlçede önemli tarihi eserler bulunduğuna dikkati çeken Okay bunların en önemlileri arasında Kapalı Çarşı'nın yer aldığını belirtti.

Çarşının bir bölümünün depremde zarar gördüğünü aktaran Okay, "Buraları kısa zamanda onararak inşallah esnafımızın tekrar faydalanmasını sağlayacağız. Bölgede çeşitli restorasyon çalışmaları vardı. Bahtiyar Yokuşu'ndaki konaklarımızın aşağı yukarı yüzde 50’si hasar aldı. Kimi yıkıldı, kimi büyük hasar aldı. Bunları çok kısa zamanda yeniden yapacağız. Yeniden o tarihi silueti canlandıracağız." dedi.

Belediye bünyesindeki Mutfak Müzesi, Üdürgücü Konağı, Somut Olmayan Değer Müzesi'nin de hasar gördüğünü aktaran Okay, "Buraları da çok kısa zamanda inşallah onaracağız. Yeniden hemşehrilerimizin, gelen misafirlerimizin istifadesine sunacağız. Moral motivasyonumuzu yerinde tutuyoruz. Kararlıyız, Maraş'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

İlçedeki tarihi camilerin de depremlerde zarar gördüğüne dikkati çeken Okay 23 caminin restore edilmesine her türlü katkıyı sunacaklarını sözlerine ekledi.