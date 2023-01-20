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İl milli eğitim müdürü Yusuf kahraman’da tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de karne alan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmelerini istedi.

Vali Coşkun, bugün 1127 okulda yaklaşık 327 bin öğrencinin karne aldığını vurguladı.

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki Üngüt İlkokulunda düzenlenen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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