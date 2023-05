Dulkadiroğlu İlçesi’nin ulaşım standardını yükseltmek amacıyla asfalt çalışmalarını gece gündüz sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Aslanbey mahallesinde muhtelif sokaklarda asfalt serim çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların ulaşım noktasında yüksek standarda kavuşması adına çalıştıklarını söyledi. Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerde yoğun bir asfalt sezonu geçirdiklerini hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “İlçemiz her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim ve gelişim de güçlü alt yapılarla destekleniyor. Özellikle ulaşım noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Hem kırsal mahallerde hem de şehir merkezinde çok önemli çalışmalar yaptık. Özellikle asfalt konusunda sezonu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Şuanda ekiplerimiz Aslanbey mahallemizde çalışmaları tamamlayarak burada açılan yeni imar alanlarında asfalt serimi yaptı. Bu çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında standardı yüksek yollarda seyahat etmeleri adına çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gece gündüz çalışıyoruz.”