Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesine prestij projeler kazandırmaya devam ediyor. Beyazıtlı mahallesinde bulunan mevcut parkı modernize etmek için çalışma başlatan Başkan Okay, projenin bölgeye büyük değer katacağını bildirdi.

Başkan Okay, toplam alanı 3.5 dönüm olan alanda çalışmaların başladığını ifade ederek proje hakkında şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğumuz projeleri sürdürüyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarında bölgeye değer katan projeler yaptık. Bu projelerden birini de Beyazıtlı mahallemizde inşa etmeye başladık. Bölgemizin değerine değer katan yeşil alan projeleri inşa ettik. Bu projelerden birini de Beyazıtlı mahallemize kazandırmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında alanda çalışmalar başladı. Toplam proje alanımız 3.5 dönüm olacak. Bu alan içerisinde yapay gölet ve şelale yer alacak. Bunun dışında altıgen mimarisiyle dikkat çeken bir de restoran alanımız yer almaktadır. Yine yürüyüş alanları, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları da proje içerisinde yer alacak. Burada geniş bir otopark alanı, ahşap bir köprü yer alacak. Yürüyüş alanı doğal taşlarla döşenen dikkat çekici bir proje olacak. Bu projemizin tamamlandığında cevizli park gibi ilgi göreceğini düşünmekteyiz. İlçemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”