Ulaşım standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Bir taraftan Bertiz bölgesinde yüksek standartlı yol çalışması yapan ekipler, diğer taraftan şehir merkezinde bulunan mahallelerde asfalt yenileme çalışmaları yapıyor. Gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları aktardı: “Bölgemizin ulaşım standardını yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilme adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Şuanda asfalt ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kırsal mahallelerden şehir merkezindeki mahallelere kadar birçok noktada bu çalışmalarımız devam etmektedir. Bir ekibimiz de Karaziyaret mahallesinde belirlenen sokaklarda asfalt çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamamaları adına bu çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek.”