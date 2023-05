Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım konusunda sorumluluk alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dulkadiroğlu Belediyesi, Mamaraş, Ferhuş, Kırım ve Karacasu Mahallelerinin Necip Fazıl Şehir Hastanesi ulaşımına yeni bir güzergah oluşturdu. Belediye Başkanı Necati Okay, yapılan çalışmaları değerlendirerek güzergahın önemine dikkat çekti. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’nun her bakımdan zenginleşmesi ve kalkınması için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Özellikle alt yapı konusunda çok önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda yapılaşması devam eden şehir hastanesi çevresinde yeni yollar ve güzergahları hizmete sunduk. Özellikle hastane ulaşımını rahatlatacak Mamaraş, Ferhuş, Kırım ve Karacasu güzergahına alternatif bir yol ekledik. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır.”