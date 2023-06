Festivale katılan Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin tarihi ve kültürel açıdan zenginliklerine dikkat çekerek, “Bu zenginliklerimizi kullanarak turizmden hak ettiğimiz payı alacağız” dedi. Kayseri Talas'ta düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi de festivalde stant açarak ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke’nin de katıldığı festivalde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinin zenginliklerini bizzat anlattı. Kahramanmaraş’ın turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını ifade eden Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesinin zenginlikleriyle bu durumun tersine döndüğünü belirtti. Göreve geldiği günden bu yana bu zenginlikleri ön plana çıkardıklarını hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Dulkadiroğlu İlçemiz her açıdan farklı ve özel bir ilçedir. Bu farklılıkları ön plana çıkararak ilçemizin özellikle turizm noktasında bir üst lige çıkması adına gayret ediyoruz. İlçemizde bulunan tarihi konakları restore ediyoruz. Kültürel zenginliklerimizi bu tarihi konaklarımızda yeniden canlandırıyoruz. Turizme kazandırılacak tarihi yapılara önem veriyoruz. İlçemizin eşsiz doğasını, kaliteli ürünlerini çeşitli etkinliklerde tanıtıyoruz. Dulkadiroğlu ilçesi her bakımdan çok zengin bir ilçedir. Bu zenginliğimizi daha da artırma ve gelecek nesillere taşıma adına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir çalışma yapacağız.”