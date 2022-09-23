Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türk mutfağının tanıtımının yapıldığı gastronomi programında, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir." dedi.



Türk mutfağı tanıtım programının mimarı ise Aşçı Yunus Emre Akkor’du. Akkor, 28 aralık 2020 de geldiği Kahramanmaraş’ta Süreyya Erdoğanyılmazın da misafiri olmuştu. Akkor Kahramanmaraş’ın lezzetlerini de tanıtmıştı. Şimdi ise New York'ta 15 ülke liderinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağı tanıtım programında Türkiye’nin lezzetleri tanıttı.



