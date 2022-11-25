Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç’un vefatının 1’inci yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle çekilen ‘Dünya Sürgünü’ adlı belgeselin gösterimini gerçekleştirecek. Arsal Mazmanoğlu, Demir Su Güneş, İrfan Buzcu, Çisel Ocak Kara, Harun Dağaşan, Emre Kaymak, Melek Yağmur Güler ve Elif Sayraç gibi ünlü oyuncuların rol aldığı belgeselin gösterimi, 26 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da sanatseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Fahri Hemşehrisi Sezai Karakoç’un hayatının anlatıldığı ‘Dünya Sürgünü’ belgeselinin gösterimine tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi