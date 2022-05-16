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10 kişiyi öldüren ırkçı saldırgan, daha önce de okula katliam tehdidinde bulunmuş

ABD'nin New York eyaletinde bir süpermarkette 10 kişi katleden Payton Gendron'ın önceden bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu açığa çıktı. Saldırgan akıl sağlığı

DÜNYA 16.05.2022, 11:31
10 kişiyi öldüren ırkçı saldırgan, daha önce de okula katliam tehdidinde bulunmuş

 New York'un Buffalo kentinde dün 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron'ın, daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu, bu nedenle polis soruşturmasının ardından akıl sağlığı kontrolünden geçtiği belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul da saldırganın, lise döneminde yaptığı bir tehdit nedeniyle o dönem, tıbbi makamların gözetiminde olduğunu doğruladı. ABD medyasındaki haberlere göre, 18 yaşındaki saldırgan, geçen sene okulunda mezuniyet töreninde ya da sonrasında bir silahlı saldırı yapmak istediğini yazması üzerine polis soruşturmasından ve ardından akıl sağlığı kontrolünden geçti.

AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde, saldırının düzenlendiği süpermarketin yakınlarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi, törende "silah kontrolü ve nefret söylemine karşı harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

SALDIRI SİLAHININ ÜZERİNDE 'N' KELİMESİ

Yetkililerin paylaştığı detaylarda, saldırganın yarı otomatik silah kullandığı ve silahın namlusunda beyaz renkle "N" kelimesinin ve 14 sayısının yazdığı kaydedildi. Buffalo News adlı yerel bir gazeteye açıklama yapan bir yetkili, silahın üzerindeki 14 rakamının, beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında popüler olan ve 14 kelimeden oluşan "Halkımızın varlığını ve beyazların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadesine atıfta bulunduğunu aktardı. Yetkili, bu ifadenin, beyazların üstünlüğünü savunan "The Order" isimli bir "terör örgütünün" David Lane isimli üyesine atfedildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmişti. Irkçı motifle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılmıştı.

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini söylemişti. Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını ifade etmişti.

SALDIRIYI TWITCH'TE CANLI YAYINLAMIŞ

Şüphelinin saldırıyı sosyal oyun platformu Twitch'te canlı yayınladığı ortaya çıkarken, Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıklamıştı.

SALDIRGANIN IRKÇI MANİFESTOSU DA VAR

Öte yandan polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı. ABD medyasına göre, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor. Manifestoda, saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Covid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, ırkçı motifle düzenlenen bu nefret suçunun tiksindirici olduğunu belirtti.

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