10 yaşındaki piyanist Defne dünya birincisi oldu

Şanlıurfalı Defne Ekmekçi, Uluslararası Kanada Toronto Çağdaş Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen “Çocuk ve Genç Yaratıcılık Müzik Yarışması”na katıldı.

İngiltere, Kanada, Amerika gibi çok sayıda ülkeden 250 öğrencinin katıldığı yarışma online olarak yapıldı.

Türkiye'yi gururlandıran başarı

Defne Ekmekçi çaldığı "The Somersault King" adlı eserle 10-12 yaş kategorisinde dünya birincisi oldu.

Defne, başarısını "Piyanoyla ikinci sınıftayken müzik kulübünde tanıştım. Kendim sınavlara katılmayı istedim İngiltere´de düzenlenen bir yarışmaya katıldım. London College Of Music´te başarı elde ettim daha sonra Paris´te düzenlenen bir yarışmaya online olarak katıldım ve burada birincilik elde ettim" sözleriyle anlatıyor.

Defne'nin ismi akademinin internet sayfasında yer alırken, plaket ve sertifikası da gönderildi.

Ailesi her zaman destek oldu

Defne'nin annesi Ayşegül Ekmekçi kızlarına her zaman destek olduklarını söylüyor. Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Ekmekçi şunları söyledi:

"Dersler, testler ve akademik gelişmeler çok önemli ama müzik sanat hayatımızın her aşamasında olması gereken bir unsur babası da bende kızımız bu konuda hep destekledik. Umarım hem Urfa'ya hem de ülkemizi daha nice başarıları ile temsil eder"

Defne Ekmekçi, 2020 yılında İngiltere'de düzenlenen bir yarışmada gösterdiği performansla “Uluslararası Piyano Öğrencisi” unvanını da kazandı. Böylece Türkiye'de bu unvana sahip tek öğrenci oldu.