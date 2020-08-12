12 Ağustos dünyada koronavirüs tablosu: 102 gün sonra ilk vaka

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1274 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52 bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin 91'e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı.

102 GÜN SONRA YEREL VAKALAR TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

102 gündür gündür yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda'da pandemi paniği yaşanıyor. Ülkede bazı vatandaşların Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine ülkenin başbakanı Jacinda Ardern, geçici kısıtlamaların yeniden başlatıldığını açıklayarak vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 902 bin 701'e çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 129 artarak 15 bin 260'a çıktı.