14 yaşındaki kız, yeni doğurduğu bebeği restoranda bırakıp kaçtı

Amerika'da Meksika yemeklerinin yapıldığı restorana giren anne bir masaya oturdu. O sırada restoranda bulunan ve CPR eğitimi almış olan Alease Scoot isimli müşteri, bebeğin güçlükle nefes altığını görünce anneden bebeği kontrol etmek için izin istedi. Anne, çocuğunu Alease'ya verdikten sonra hızla restorandan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. Restoran çalışanı Frankie Aguilar, annenin restorana gelip bebeği için yardım istediğini bunun üzerine Alease 'nin bebeğe yardım etmek için anneden izin istediğini, annenin bebeği Alease'ye verdikten sonra kaçtığını söyledi. Restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeği hastaneye kaldırdı. Yapılan kısa çalışma sonra anne de restoranın yakınlarında bulundu. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, bebeğin ya evlatlık verileceğini ya da çocuk koruma merkezine verileceğini söyledi. 14 yaşında olduğu öğrenilen anne hakkında ise herhangi bir yasal işlem yapılamayacak.