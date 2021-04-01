15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti
İlaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜNYA 01.04.2021, 09:45
New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu insan hatasına ilişkin soruşturma başlattı. Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.
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