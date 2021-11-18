16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı
Hindistan'da meydana gelen korkunç olayda, 13 yaşındaki küçük kızın, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda sadece 25 şüpheli tutuklandı.
Super Haber'in The Sun'dan yaptığı çeviriye göre, Batı Hindistan'daki Beed Maharashtra'da sokaklarda yaşayan evsiz adamlar tarafından küçük kız çocuğu aylarca tecavüze uğradı. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı.
13 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLDİ
Annesi vefat eden 13 yaşındaki küçük kız, kendisinden 20 yaş büyük tacizciyle evlendirildiğini ve bu evlilik boyunca kendi hem şiddet gördüğünü hem de fiziksel tacize maruz kaldığını iddia etti. Küçük kız çocuğu aynı zamanda babasının dahi kendisini istismar ettiğini öne sürdü.
400 ERKEĞİN CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALDI
Zorla evlendirildiği erkekten kaçan ve sokaklarda yaşamaya başlayan küçük kız çocuğu cinsel istismarlar sonrası hamile kaldığını da belirtti. Ortaya çıkan olay sonrası birçok kadın sokağa döküldü. Olayla ilgili kadın hakları aktivisti Yogita Bhayana, "Tarihin en trajik tecavüz davası. Bu kız her gün işkence gördü. Tüm suçluların en büyük cezayı almasını istiyoruz." sözlerini kullandı.
ÜLKE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Genç kızın uğradığı istismarlar dizisinin ortaya çıkmasıyla ülke çapında gösteriler düzenlendi.
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|11
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