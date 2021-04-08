18 mutasyon birleşti! İşte 'süper korona'

Son 24 saatte 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da bilim insanları, koronanın daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan bir tür tespit etti. Söz konusu varyantın potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, İngiltere'deki B.1.1.7 ve Güney Afrika'daki B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

DÜNYA 08.04.2021, 09:43
18 mutasyon birleşti! İşte 'süper korona'

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.

P1'İN YAYILMASI KÖTÜ ETKİLEDİ

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen koronavirüsün daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

18 MUTASYONUN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN TÜR

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, koronavirüsün 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

"MEVCUT KORONA TÜRLERİNİN GELİŞMESİ GİBİ"

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.

Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

#Brezilya #koronavirüs #pandemi #mutasyon
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