23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü

Geçen yıl 8 Ağustosta Nicola'nın erkek arkadaşı Callum, Nikola'nın evine geldi. Çift cinsel ilişkiye girmek için yatak odasına gitti.

Bunun üzerine Nicola kızını uyutmaya çalıştı. Kız uyumak yerine uyanık kalıp oynamak isteyince Nicola ve erkek arkadaşı küçük kızı dövdü.

Çift, sağlık ekiplerini çağırmak yerine cinsel ilişkiye girmeye devam etti. Kız öldükten sonra annesi sağlık ekiplerini aradı ve kızının hayatını kaybettiğini söyledi.

Eve gelen sağlık ekipleri vücudunda yaralar tespit edilen Kaylee'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan soruşturma sonrası Nicola ve erkek arkadaşının küçük kızı döverek öldürdükleri ortaya çıktı.

Komşular, sürekli evden küçük kızın çığlıklarını duyduklarını, kızın sesini bastırmak için Nicola ve erkek arkadaşının müzik sesini açtıklarını söyledi. Çiftin arasındaki bazı mesajlar da yayınlandı.

Nicola, erkek arkadaşı ile beraber kızını öldürmeden birkaç gün önce erkek arkadaşına "Kızımı öldüreceğim. Bugün dövdüm onu" diye mesaj attı. Erkek arkadaşı da mesaja benim için de bir tane vur diye cevap verdi.