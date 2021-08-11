23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Nicola Priest isimli anne, üç yaşındaki kızı Kaylee-Jayde Priest'i erkek arkadaşı ile istediği zaman ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesi ile geçen yıl Ağustos ayında öldürdü. Anneye mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi. Annenin 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.
Geçen yıl 8 Ağustosta Nicola'nın erkek arkadaşı Callum, Nikola'nın evine geldi. Çift cinsel ilişkiye girmek için yatak odasına gitti.
Bunun üzerine Nicola kızını uyutmaya çalıştı. Kız uyumak yerine uyanık kalıp oynamak isteyince Nicola ve erkek arkadaşı küçük kızı dövdü.
Çift, sağlık ekiplerini çağırmak yerine cinsel ilişkiye girmeye devam etti. Kız öldükten sonra annesi sağlık ekiplerini aradı ve kızının hayatını kaybettiğini söyledi.
Eve gelen sağlık ekipleri vücudunda yaralar tespit edilen Kaylee'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan soruşturma sonrası Nicola ve erkek arkadaşının küçük kızı döverek öldürdükleri ortaya çıktı.
Komşular, sürekli evden küçük kızın çığlıklarını duyduklarını, kızın sesini bastırmak için Nicola ve erkek arkadaşının müzik sesini açtıklarını söyledi. Çiftin arasındaki bazı mesajlar da yayınlandı.
Nicola, erkek arkadaşı ile beraber kızını öldürmeden birkaç gün önce erkek arkadaşına "Kızımı öldüreceğim. Bugün dövdüm onu" diye mesaj attı. Erkek arkadaşı da mesaja benim için de bir tane vur diye cevap verdi.
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0