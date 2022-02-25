3. Dünya Savaşı çıkar mı? Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa ne olur?

Rusya Ukrayna savaşı sonrası 3. Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Dünya Ukrayna - Rusya krizine odaklanmışken Çin’den flaş bir adım geldi. Çin donanmasına bağlı savaş gemileri, Tayvan boğazını geçerek Tayvan karasularına girdi. Çin’in bu adımı sonrası ateş hattı daha da yükseldi. Öte yandan BM de yaptığı açıklamada “Putin askerlerini çekmezse Avrupa'da yüzyılın savaşı başlar" dedi.

Uzun süredir Tayvan konusunda Batı ile özellikle de ABD ile gerginlik yaşayan Çin’in Tayvan’da bir darbe yapması ve fiilî yapıyı sonlandırmasından endişe ediliyor.

Batı, Rusya'nın Ukrayna işgali ile yetineceğine İnanmıyor. Batılı liderler, Putin'in NATO üyesi Baltık ülkelerine yöneleceğini iddia ediyor. Bu durumda NATO ile sıcak çatışma kaçınılmaz olacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta batılı ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı için verdiği sözleri tutmazsa sonuçların Tayvan gibi ülkelere de zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.