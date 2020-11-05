30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar!

Japonya'da bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı tespit edildi.

DÜNYA 05.11.2020, 08:56 05.11.2020, 09:23
30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyorlar!

Japonya ulusal basınında çıkan haberlere göre, Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.

Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu söyleyerek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi.

"Bariz bir hayvan istismarı" 

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu açıklandı.

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.

Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi. 

#köpek #Japonya
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