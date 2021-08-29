6 bin 439 metrede 'evet' dediler
Bolivyalı bir çift evlenmek için Illimani dağını seçti. Halatlarla birbirlerine bağlandılar, üç gün tırmandılar. 6 bin 439 metreye çıktılar ve evliliğe ilk adımı attılar.
DÜNYA 29.08.2021, 12:03
Johnny Pacheco ve Heydi Paco hayatlarının en güzel günü için başkent La Paz'dan da görülen görkemli Illimani dağını seçtiler.
Üç günde tırmandılar
Çiftin dağın 6 bin 439 metrelik zirvesine ulaşması üç gün sürdü. Nikahı dağcı olan bir aile büyüğü kıydı. Bu romantik nikah güzel havanın da katkısıyla eşsiz bir manzara eşliğinde gerçekleşti.
Çiftin nikah için seçtiği Illimani dağı, Bolivya halk edebiyatı ve müziğinde pek çok sanatçıya ilham veriyor.
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