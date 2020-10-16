6 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Hocavend kentlerinde 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
DÜNYA 16.10.2020, 09:54
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Aliyev, Fuzuli kentinin Arış, Cebrail kentinin Doşulu, Hocavend kentinin ise Edişe, Düdükçü, Edilli ve Çirakuz köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır!" notuyla paylaştı.
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 15, 2020
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