6 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Hocavend kentlerinde 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

DÜNYA 16.10.2020, 09:54
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6 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Aliyev, Fuzuli kentinin Arış, Cebrail kentinin Doşulu, Hocavend kentinin ise Edişe, Düdükçü, Edilli ve Çirakuz köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır!" notuyla paylaştı.

#Azerbaycan #Ermenistan
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