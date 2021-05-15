61 yıllık ömrün 43 yılı hapiste geçti, masum çıktı!

ABD'nin Kansas eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı.

61 yaşındaki Kevin Strickland, 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland'i 2 ay sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

GAZETE HABERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söyledi. Haberin ardından Jackson County Savcılığ dosyayı geçtiğimiz kasım ayında yeniden incelemeye aldı.

43 YIL SUÇSUZ YERE HAPİS YATTI

Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi. Kansas Star'a konuşan Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezi'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.