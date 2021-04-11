8 aylık hamileyken altın madalya kazandı!

Nijerya'da 8 aylık hamile tekvando sporcusu Aminat Idrees, ülkedeki ulusal yarışmada altın madalya kazandı. Dünyada Idrees'in hamile olarak yarışması konuşulurken, genç kadının bunu nasıl başardığı ve kendisini riske ettiğine yönelik tartışma da başladı.

POOMSAE'NİN TEMELİ FARKLI

Tekvandonun temelini oluşturan Poomsae'de dövüşçüler gerçek bir rakiple karşılaşmıyor. Ancak belirli bir düzen içerisinde çevrelenmiş tekvando hareketlerini düzenli olarak gerçekleştiriyorlar.

"DOKTORUM İZİN VERDİ"

Altın madalyalı anne, eleştirilere şöyle yanıt verdi: Benim için büyük bir onur. Birkaç antrenmandan sonra denemeye karar verdim ve gerçekten iyi hissettiriyordu. Hamile kalmadan önce antrenmanlardan keyif alıyordum ve hamilelik çok bir şey değiştirmedi. Tekvando iki ana temelden oluşuyor; dövüş ve bir antrenman formu olan Poomsae. Doktorum ve organizasyon kurulu yarışma öncesinde temasın olmadığı mücadelelere katılabileceğimi söyledi.