9 kişi üst geçitte asılı bulundu!

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 cansız beden bulundu.Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.

KURBANLARIN KİMLİĞİNE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

10 cansız bedenin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi. Yerel basındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 cansız beden köprüye asılı bulunmuştu.

ÜLKENİN EN GÜÇLÜ İKİ KARTELİ SIKLIKLA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

İLK 9 AYDA 25 BİNDEN FAZLA KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.