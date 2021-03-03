99 Kubbeli Cami
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde inşa edilen 99 Kubbeli Cami görenlerin dikkatini çekiyor.
DÜNYA 03.03.2021, 10:21 03.03.2021, 10:26
Caminin etrafında da doğal güzelliklerin olduğu ve camiyi görmeye gidenlerin, etraftaki doğal güzelliklerden de memnun kaldığı öğrenildi.
Caminin bulunduğu Makassar, Endonezya'nın Güney Sulawesi ilinin başkenti olan şehirdir. Ayrıca Sulawesi Adasının en büyük şehridir.
Endonezya'nın Cakarta, Surabaya, Bandung, ve Medan şehirlerinden sonraki 5. büyük şehridir.
Bu şehir Endonezya'nın Sulawesi adasının güneybatı kıyısında yer almaktadır.
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