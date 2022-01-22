AA, Donbas'ın Stanitsia Luganska cephe hattını görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi.

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten bu yana çatışmalara sahne olan Stanitsia Luganska kasabası yakınlarındaki cephe, Donbas'ın Lugansk bölgesinde bulunuyor.

Yaklaşık iki ay önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların havan topu atışı sonucu kasaba yakınlarındaki bir köydeki evler zarar gördü ve bölgede yaşayanlar ayrıldı.

Cephede gün içinde bir çatışma gözlemlenmezken, 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor.

Rusya ile Batı arasındaki gerginliğin arttığı dönemde, gözler, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu kontrolündeki bölge arasında bulunan cephe hattındaki ve iki ülkenin sınırındaki hareketliliğe çevrildi.

Bölgedeki gerginliğin savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimler sürerken, cephe hattında ve sınır boyunca askeri hareketlilikler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde, Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.