AB liderleri salgınla mücadele için toplanacak
AB üyesi ülkelerin liderleri, COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.
DÜNYA 03.11.2020, 22:27
AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.
AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin COVID-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.
Liderlerin 29 Ekim'deki COVID-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.
AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi COVID-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.
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