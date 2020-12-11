AB zirvesinden ''diyalog'' kararı
Günlerdir konuşulan Avrupa birliği liderler zirvesinden Türkiye’ye karşı nasıl bir karar çıkacak konusuyla deva edeceğiz bürüksel ’de görüşmeler dün yapıldı o toplantının ardından Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmadı diyalog için Türkiye’ye fırsat tanıma kararı alınırken önümüzdeki mart ayında konunun ele alınması kararlaştırıldı.
Brüksel’de toplanan Avrupa birliği liderler zirvesinden Türkiye’ye diyalog için fırsat tanınması kararı çıktı
Sürecin önümüzdeki mart ayında tekrar gözden geçirileceği açıklandı
Zirve Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı Avrupa birliği liderlerinin katıldığı toplantıda Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa, Türkiye’ye yaptırım talebinde bulundu
Gündemde silah ambargosu, Avrupa birliğinin fonlarının kesilmesi gibi sert yaptırımlar vardı
Saatler süren görüşmelerin ardından sonuç bildirisinin Türkiye’yle ilgili bölümü paylaşıldı
Bildiride Türkiye’nin tek taraflı adımlar ve provokasyonlara devam ettiği iddia edildi
Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan oruç reis gemisin Antalya limanına dönmesi ise olumlu olarak değerlendirildi
Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafı görüşmelerin yeniden başlaması istenirken gerginliğin düşürülmesinde Avrupa birliği tarafının ısrarcı olduğu vurgulandı
Birliğin Türkiye’yle ilgili sonuç bildirgesinde diyalog vurgusu öne çıktı. Avrupa birliğinin Türkiye’yle ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu hatırlatıldı
Önümüzdeki mart ayında sürecin tekrar gözden geçirilmesi kararlaştırıldı
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