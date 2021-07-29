ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede. USGS, depremin büyüklüğünü ilk dakikalarda 7.3 olarak vermişti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden dakikalar sonra tsunami uyarısı yayınladı.

Büyük depremin peşinden gerçekleşen artçı şoklar ise 6.2 ve 5.6'yı buldu.

ALASKA SARSILIYOR

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.