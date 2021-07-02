ABD'de ayılar plaja indi

ABD'de anne ayı ve yavruları, soluğu plajda vakit geçiren insanların yanında aldı.

Kaliforniya'daki South Tahoe Gölü'nde kaydedilen görüntülerde, yavru ayılar bir süre suyun içinde oynadı.

Independent'ın haberine göre, yetişkin ayı, yavruları oynarken sahildeki soğutucudan yemek yedi. Jen Watkins, yaşadıklarını "Hepimiz şok olduk." şeklinde anlattı.

Etrafındakilere aldırmayan ayılar, bir süre sonra ormanın içine girerek gözden kayboldu.