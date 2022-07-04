ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz etkinliği sırasında silah sesleri yükseldi.
DÜNYA 04.07.2022, 20:24 04.07.2022, 21:21
Lake County Şerif ofisinden yapılan açıklamada, Chicago banliyösü Highland Park'taki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında çok sayıda kez silah ateşlendi.
Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi.
Can kaybı ya da yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Görgü tanıkları yaralananların olduğunu söyledi.
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