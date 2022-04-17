ABD'de bir silahlı saldırı daha: 9 yaralı
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
DÜNYA 17.04.2022, 21:11
Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dünkü saldırıda 14 kişi yaralanmıştı
Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.
Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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