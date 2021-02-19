ABD'de eyaletleri donduran felaket! Ölü sayısı 47'ye çıktı

ABD’de Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Başta Teksas eyaleti olmak üzere başkent Washington’dan Boston’a kadar geniş bir alanda devam eden ağır kış şartları ülkede en az 47 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

HAFTA SONU DA SÜRECEK

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kar ve buzlu havanın, hafta sonu da Atlantik kıyısı üzerinden kuzeydoğu bölgesinde etkili olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle New York’ta kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkabileceği bildirildi.

TRAFİK KAZALARI, ZEHİRLENME VE YANGIN

Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle başta güney bölgede yer alan Teksas’ta olmak üzere ülkenin kuzeybatısındaki Oregon’a kadar en az 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bu ölümlerin, yollarda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ile elektrik kesintilerinden sonra araçlarında ısınmak isteyen ailelerin karbonmonoksit zehirlenmesi ve evdeki ocaktan çıkan yangınlardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

13 MİLYON KİŞİNİN SUYU YOK

Kutup soğuklarının başladığı günden itibaren yaklaşık 5 milyon kişinin elektrik kesintisi yaşadığı Teksas’ta Cumhuriyetçi Partili Vali Greg Abbott, eyaletteki tüm elektrik üretim tesislerinin tekrar devreye girdiğini ancak şiddetli kar fırtınası ve soğuk havanın ardından devrilen hatlar ve diğer sorunlar nedeniyle yüz binlerce evin elektriksiz kaldığını söyledi.

Vali Abbott yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün 2,7 milyon olan elektriksiz insan sayısı yaklaşık 325 bine indi. 13 milyondan fazla Teksaslı da su hizmetlerinde kesinti görüyor" dedi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Teksas eyaletini vuran şiddetli kış fırtınalarının ardından bugün Teksas'ta bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini açıkladı.

11 Şubat’tan kapsayan acil durum kararında, federal yardım alan kişilerin faydalanması için geriye dönük karar alındığı belirtildi.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sekreter Vekili Norris Cochran, eylemlerin "sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını" söyledi.

"IŞIKLAR AÇIK OLABİLİR, HENÜZ KARANLIKTAN ÇIKMADIK"

Teksas eyaletinin önemli şehirlerinden Houston’da da Harris ilçesinin en üst yetkilisi Yargıç Lina Hidalgo açıklamalarda bulundu. Hidalgo, "İlçemizde elektriksiz evlerin sayısının birkaç gece önce 1,4 milyondu. Şimdi ise bu rakam 20 bine düştü" dedi.

Hidalgo, "Işıklar açık olabilir, ancak henüz karanlıktan çıkmadık, henüz tüm zorlukların dışında değiliz" derken "Bunu henüz bitirmedik" ifadelerini ekledi.

COVİD-19 AŞILARI DURDURULDU

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, şehrin şiddetli kış şartları nedeniyle pazartesiden beri Covid-19 aşılarını ve testlerini duraklatmak zorunda kaldığını ancak bugün tekrar başlanmasını beklediğini açıkladı.

Turner, fırtına nedeniyle bu haftaki Covid-19 aşısı sevkiyatının ertelendiğini doğrularken, nakliye gecikmelerine rağmen planlanan toplu aşılama sahasının önümüzdeki hafta başlarında açılmasını beklediğini söyledi.

Turner, "Şu anda, toplu aşı dağıtımın ve aşılamanın 22 Şubat'ta açılması planlanıyoruz" şeklinde konuştu.

TONLARCA YİYECEK BOZULDU

Elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen diğer bir eyalet Oregon’da da hala 100 binden fazla kişinin karanlıkta olduğu, elektrik kesintileri nedeniyle süper marketlerin buzdolaplarında bozulan tonlarca yiyeceğin çöpe atıldığı aktarıldı.

Portland Genel Elektrik Üst Yöneticisi Maria Pope, aşırı soğukların eyalet elektrik sistemine son 40 yılın en büyük zararını verdiğini vurgulayarak, "Bu hava şartları şimdiye kadar gördüğümüz en tehlikeli koşullar" dedi.

"MUSLUK SULARINI KAYNATMADAN KULLANMAYIN"

Aşırı düşük sıcaklıkların, eyaletin içme suyu sisteminin altyapısına zarar vermesi nedeniyle Teksaslı yetkililer, eyalet nüfusunun dörtte birine denk gelen 7 milyon kişiye "musluk sularını tüketmeden önce kaynatmaları" çağrısında bulundu.

Teksas Valisi Greg Abbott, su borularındaki donmayı önlemek için vatandaşların muslukları açık bırakması sonucu eyalet genelinde tazyikin düştüğü uyarısında bulunarak muslukların kapatılmasını istedi.

İTFAİYE İÇME SUYU TAŞIDI

Kötü hava şartları sebebiyle Louisiana eyaletinde New Orleans ve Shreveport gibi bazı şehirlerdeki içme suyu sisteminin zarar görmesi nedeniyle, şehirdeki bazı hastane ve bakımevlerine itfaiye araçlarınca içme suyu taşındı.

Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğukların bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ELEKTRİK FATURALARI ARTTI

ABD’nin Teksas eyaletini vuran şiddetli kış şartları nedeniyle milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da yüksek faturalarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Eyalette yaşayan ev ve iş yeri sahiplerinin, son bir haftadır eyalette etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle elektrik faturalarının binlerce dolar artmasından şikayetçi olduğu kaydedildi.

"85 KAT FAZLA FATURA"

Dallas’ta güzellik salonu işleten Akilah Scot-Amos, geçen yıl bu dönemde 34 dolar elektrik faturası ödediği halde bu ay elektrik dağıtım şirketi Griddy’den gelen faturanın 2 bin 869 dolar olduğunu aktardı.

Scot-Amos, "Faturaya baktım, ısı seviyesini düşük tutmama rağmen, bir günde 450 dolarlık elektrik yakmışım, şok oldum. Bununla bütün mahalleyi ısıtırsın" ifadesini kullandı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ARTTI

Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat’ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

Uzmanlar, Dallas'taki Teksas Tıp Merkezi acil servisine son iki günde 100’den fazla kişinin karbonmonoksit zehirlenmesiyle geldiğine dikkat çekerek, aşırı elektrik fiyatları nedeniyle insanların, araçların içinde veya evlerindeki mangal malzemeleriyle ısınmaya yönelebileceği, bunun karbonmonoksit zehirlenmesi veya yangınları artırabileceği endişesini dile getiriyor.