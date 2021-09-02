ABD'de kasırga sonrası bir inek, ağaca asılı kaldı
Kasırga sonrasında birçok yerin zarar gördüğü belirlenirken, ağaca asılı kalan bir inek de elektrikli testere yardımıyla ağacın kesilmesi sayesinde kurtarıldı.
DÜNYA 02.09.2021, 10:00
ABD'de Louisiana'nın New Orleans kentinde, kasırga meydana geldi.
Felaketin ardından ortaya çıkan görüntülerde, kasırganın verdiği zarar da görüldü.
Kasırgadan yalnızca evlerin değil, birçok alanın ve hayvanların da zarar gördüğü belirlendi.
İNEK, AĞACA ASILI KALDI
Bir inek de, kasırgayla birlikte ağacın tepesinde asılı kaldı. İneğin kurtarılma anı ise kamera ile kayıt altına alındı.
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