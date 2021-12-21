ABD'de Omicron'dan ilk ölüm!
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi. Hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu açıklandı.
DÜNYA 21.12.2021, 12:59
Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.
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