ABD'de salgın kaynaklı can kayıpları önlenemiyor

Amerika Birleşik Devletleri her anlamda koronavirüsten en fazla etkilenen ülke oldu.

29 Şubat 2020'de Seattle kentinde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiğinde bugünkü sayılara ulaşılacağı tahmin bile edilemezdi. Ülkede ölü sayısı ile ilgili kritik bir eşik daha geride kaldı.

ABD ölümleri durduramıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tüm çabalarına rağmen her gün binlerce kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor. Haziran ayında 600 bine ulaşan can kaybı sayısı birkaç ay içinde 700 binleri gördü. Hayatını kaybedenler için dikilen yüz binlerce bayrak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki krizin özeti gibi.

Günlük ölüm sayısı 2 binler civarında

Pandemi sebebiyle ölümler Şubat-Mart dönemindeki yüksek rakamlara yeniden ulaştı. Son bir haftadır günlük ölüm sayısı 2 binler civarında.

"Salgında yeğenimi kaybettim"

Salgında yakınlarını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş, "Ben İspanyol gribi salgınında büyükannemi, bu salgında da yeğenimi kaybettim. Bu salgın herkesi etkiledi ve ne yazık ki bu ölümlerin çoğu önlenebilirdi" dedi.

En yüksek can kaybı Kaliforniya'da



Can kayıplarında Kaliforniya eyaleti yaklaşık 70 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor,

Kaliforniya'yı Teksas, Florida ve New York takip ediyor.

Aşılama yavaş ilerliyor



ABD aşılamada da istediği seviyeyi yakalayamamış görünüyor. Ülke nüfusunun henüz yüzde 60'ı bile aşılanabilmiş değil.

"Aşı çok politize edildi"

ABD'de yaşayan bir siyahi vatandaş ise, "Ne yazık ki aşı konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok politize edildi. Böyle olmamalıydı. İnsanların aşının ne kadar hayati olduğunu artık anlaması lazım" açıklamasını yaptı.

Aşılamanın düşük olduğu Alabama,Teksas, Florida gibi eyaletlerde ise yoğun bakım ünitelerinde yer bulma sıkıntısı devam ediyor.