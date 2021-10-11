ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı
TikTok'ta trend olan 'öğretmenini tokatla' akımına katılmak isteyen bir genç, 64 yaşındaki engelli öğretmenini döverek hastanelik etti.
DÜNYA 11.10.2021, 09:49
Video içerik platformu TikTok, her geçen gün yeni bir akımla gündeme geliyor...
"Challenge" adıyla ortaya çıkan "meydan okuma"lar, gitgide tehlike saçıyor.
ABD'de, sosyal medya platformu TikTok'ta trend olan 'öğretmenini tokatla' akımına katılmak isteyen bir genç, 64 yaşındaki engelli öğretmenine şiddet uyguladı.
Feci olayda, 18 yaşındaki Larianna Jackson, İngilizce öğretmeninin yanına gitti.
YUMRUKLAYARAK HASTANELİK ETTİ
Arkadaşları uzaktan Jackson'ı çekerken, saldırgan aniden öğretmenine defalarca yumruk atmaya başladı.
Yaşlı kadın aldığı darbelerin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan Jackson tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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