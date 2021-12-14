ABD'de yıkılan evinde piyano çalan adam

ABD'nin Kentucky eyaleti, onlarca kişinin öldüğü kasırga felaketiyle sarsıldı.

Çok sayıda ev yerle bir olurken ekipler, cansız bedenleri bulmak için harekete geçti.

YIKIK EVİNDE PİYANO ÇALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, felakette evi ağır hasar alan bir eyalet sakininin piyano çaldığı görüldü.

"ACININ ORTASINDAKİ GÜZELLİK"

Şans eseri kasırgadan zarar görmeyen piyanosunun başına geçen adamın performansı için "Hüzün ve acının ortasındaki güzellik." şeklinde yorumlar yapıldı.