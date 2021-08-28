ABD, DEAŞ/Horasan'ın elebaşına hava saldırısı düzenledi

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

DÜNYA 28.08.2021, 10:38
ABD, DEAŞ/Horasan'ın elebaşına hava saldırısı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Pentagon, ABD Başkanı Biden’ın emrettiği her türlü misilleme eylemine hazır olduklarını açıklamıştı. 

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

#Terör #deaş #Kabil #Afganistan #AksuTV #AksuTVHaber
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