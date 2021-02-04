ABD'den bölgede dengeleri değiştirecek Suudi Arabistan kararı

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.



TRUMP ALMANYA'DAKİ ASKERLERİNİ GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Eski ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO için daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiğini ifade etmiş, Almanya’nın daha fazla maddi katkı yapmayı kabul etmemesinin ardından yaklaşık 35 bin ABD askerinin sayısını 25 bine düşürüleceğini açıklamıştı.



Trump, karar doğrultusunda Almanya’dan çekilen askerlerin Rusya’ya karşı Polonya’ya konuşlandırılmasını planlıyordu.